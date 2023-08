Elise Mertens sauve deux balles de match et se joue de Danielle Collins au 2e tour

Elise Mertens, 32e joueuse mondiale et tête de série N.32, s'est qualifiée pour le troisième tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, après une victoire 3-6, 7-6 (9/7), 6-1 sur l'Américaine Danielle Collins (WTA 34). Mertens a sauvé deux balles de match avant de renverser la situation et s'imposer au bout de 2 heures et 45 minutes.