Elise Mertens se hisse au deuxième tour en double

Mertens, N.2 mondiale en double et associée à la N.1 mondiale taïwanaise Su-Wei Hsieh, s'est imposée en deux sets 6-1, 7-6 (7/3) contre la Japonaise Shuko Aoyama et la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 22 et 99 en double). La rencontre a duré 1 heure et 38 minutes sur le court N.8.

La paire belgo-taïwanaise, tête de série N.1, affrontera au deuxième tour la paire formée par l'Américaine Peyton Stearns et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 93 et 56 en double) ou le duo composé par l'Américaine Emma Navarro et la Russe Diana Shnaider (WTA 235 et 119 en double).