Elise Mertens se hisse en finale du double féminin

Elise Mertens (WTA 2 en double) et sa partenaire Su-Wei Hsieh (WTA 6 en double) ont réussi à se qualifier pour la finale de l'Open d'Australie de tennis, jeudi, à Melbourne. La paire belgo-taïwanaise, tête de série N.2, l'a emporté contre le duo tête de série N.3 composé de l'Australienne Storm Hunter (WTA 1 en double) et la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 13 en double).

Elise Mertens et Su-Wei Hsieh rencontreront en finale soit l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko, soit la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.

Mertens, 28 ans, a remporté l'Open d'Australie en 2021 avec la Bélarusse Aryna Sabalenka, et s'est inclinée en demi-finale en 2022 avec la Russe Veronika Kudermetova. L'an passé, aux côtés de Hunter, qui était son adversaire mercredi, elle s'était arrêtée en quarts de finale.