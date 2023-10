Elise Mertens se qualifie pour la finale et affrontera Jasmine Paolini

Mertens, 36e mondiale et tête de série N.2, a pris le meilleur sur la Française Clara Burel, 74e mondiale et tête de série N.8, avec une victoire en deux sets 6-2, 6-1. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.

La N.1 belge va disputer sa première finale depuis celle remportée à Monastir il y a un an, la 12e au total sur le circuit. Elle affrontera l'Italienne Jasmine Paolini pour tenter de remporter le 8e titre de sa carrière.