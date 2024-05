Elise Mertens se qualifie pour le deuxième tour en double

Mertens, 2e mondiale en double et associée à la N.1 mondiale taïwanaise Su-Wei Hsieh, avec qui elle forme la paire tête de série N.1, s'est imposée en deux sets 7-5, 6-2 contre les Russes Anna Kalinskaya (WTA 149 en double) et Elena Vesnina (WTA 1408 en double). La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes.

Le duo belgo-taïwanais affrontera au deuxième tour soit les Américaines Sofia Kenin (WTA 42 en double) et Bethanie Mattek-Sands (WTA 26 en double) soit la paire formée par la Japonaise Miyu Kato (WTA 32 en double) et l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 44 en double).