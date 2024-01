Elise Mertens se qualifie pour le troisième tour et défiera Elena Rybakina

Elise Mertens s'est qualifiée pour le troisième tour du tournoi de tennis WTA 500 de Brisbane, joué sur surface dure et doté de 1.736.763 dollars, mercredi en Australie.

Exemptée de premier tour, Mertens, 30e mondiale et tête de série N.13, s'est imposée en trois sets 2-6, 6-1, 6-3 contre l'Américaine Sloane Stephens, 44e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 41 minutes.

Pour une place en quarts de finale, Mertens défiera la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale et tête de série N.2, qui s'est facilement imposée en deux sets 6-4, 6-1 en 1 heure et 12 minutes contre la qualifiée australienne Olivia Gadecki (WTA 124). Il s'agira de la cinquième confrontation entre les deux joueuses avec trois victoires pour Rybakina et une pour Mertens.