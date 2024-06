Elise Mertens s'impose au premier tour du simple face à Caroline Wozniacki

Elise Mertens joue sur deux tableaux dans le tournoi doté de 267.082 dollars. Elle est en effet en lice en double, aux côtés de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei. Mertens et Hsieh (WTA 1 et 3 en double) ont largement remporté leur match au 1er tour, lundi face aux invitées britanniques Alicia Barnett et Freya Christie (WTA 148 et 138 en double), 6-1, 6-1.

Au prochain tour, Mertens affrontera la gagnante du duel entre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 42) et l'Américaine Caroline Dolehide, 61e mondiale et repêchée en tant que 'lucky loser'.

Elles affronteront désormais le duo formé par la Roumaine Sorana Cirstea et l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 1009 et 495 en double), ou une autre paire de Britanniques invitées: Samantha Murray et Eden Silva (WTA 146 et 182 en double).

Greet Minnen (WTA 105 en double, 26 ans) dispute aussi le double à Birmingham. Elle s'alignera aux côtés de la Britannique Heather Watson (WTA 50 en double) et débutera face à la deuxième paire tête de série du tournoi: la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 6 et 2 en double).