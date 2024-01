Elise Mertens, "un peu triste" après sa défaite en finale, a vécu "une belle semaine

"C'est le tennis", a commenté Elise Mertens en conférence de presse. "Parfois, c'est le genre de match que l'on gagne. Parfois, celui que l'on perd. J'ai donné tout ce que j'avais, mais elle a bien joué lors des moments importants. Il y avait pas mal de vent également, qui tourbillonnait. Il était compliqué de bien servir. Mais cela valait pour les deux joueuses. J'ai bien réagi après la perte du premier set, car elle n'a commis aucune faute. J'ai essayé de varier un peu plus, les effets et les trajectoires. Je me sentais aussi encore fraîche, malgré le fait que j'avais eu un long match long hier, ce qui est une bonne nouvelle. Simplement, elle a été meilleure sur la fin".

Il s'agissait de la treizième finale en simple pour Elise Mertens, qui pouvait devenir la première joueuse de l'histoire du tournoi à remporter trois fois le titre à Hobart après 2017 et 2018.