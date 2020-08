Elle va faire son retour en Grand Chelem: Kim Clijsters reçoit une invitation pour l'US Open

Kim Clijsters va faire son grand retour en Grand Chelem. L'ancienne numéro un mondiale a en effet reçu une wildcard pour l'US Open, ont annoncé jeudi les organisateurs du tournoi qui aura lieu à huis clos du 31 août au 13 septembre à New York. Le Britannique Andy Murray a lui reçu une invitation pour le simple messieurs.

Kim Clijsters, 37 ans, est revenue sur le circuit WTA cette année après sept ans d'absence. La Limbourgeoise, qui a remporté l'US Open à trois reprises, en 2005, 2009 et 2010, a entamé en 2020 le troisième volet de sa carrière. Elle avait fait une première pause entre mai 2007 et août 2009, en raison de la naissance de son premier enfant, Jada. Elle a ensuite joué jusqu'en septembre 2012. µ

Kim Clijsters compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011). Elle a aussi occupé la place de N.1 mondiale durant vingt semaines au cours de quatre périodes différentes entre le 11 août 2003 et le 20 février 2011. La joueuse belge, qui s'est installée avec sa famille dans le New Jersey cet été, avait débuté sa saison en disputant les tournois de Dubaï et Monterrey, avant la suspension du circuit WTA en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a repris la compétition en juillet aux Etats-Unis à l'occasion de la World Team Tennis, un tournoi-exhibition disputé par équipes à White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale.

Andy Murray, 33 ans, va lui aussi retrouver le tournoi du Grand Chelem. L'Écossais, retombé à la 129e place mondiale après deux opérations à la hanche, n'a plus joué de match officiel depuis novembre 2019. Il était sur le point de faire son retour sur le circuit quand la pandémie de Covid-19 a interrompu toute compétition. L'ancien numéro 1 mondial et double champion olympique avait remporté l'US Open en 2013, décrochant à Flushing Meadows le premier de ses trois titres du Grand Chelem.