Ema Kovacevic battue en finale du double d'un 15.000 dollars en Tunisie

Ema Kovacevic et Tessa Johanna Brockmann, toutes les deux 18 ans, se sont inclinées à l'ultime stade de l'épreuve contre la Sud-Coréenne Gaeul Jang et la Russe Mariia Tkacheva. La partie s'est achevée sur le score de 7-5 et 6-3 en 1 heure et 26 minutes de jeu.

Ema Kovacevic et Tessa Johanna Brockmann ont notamment effacé en demi-finales, Eliessa Vanlagendonck qui faisait la paire avec l'Italienne Lara Pfeifer.