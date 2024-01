Ema Kovacevic et Lara Salden remportent le double

Ema Kovacevic (WTA 1180 en double) et Lara Salden (WTA 319 en double) ont remporté le double au tournoi de tennis ITF de Monastir, épreuve sur surface dure dotée de 25.000 dollars, samedi, en Tunisie. Le duo belge a battu en finale la paire tête de série N.1 formée par la Roumaine Oana Gavrila (WTA 175 en double) et la Française Yasmin Mansouri (WTA 243 en double) 6-3, 1-6, 10/8. La rencontre a duré 1 heure et 18 minutes.