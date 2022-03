En plein doute, David Goffin redescend d'un cran et va disputer un Challenger

Ce n'est pas la joie pour David Goffin (ATP 71) à l'heure actuelle. Le Liégeois, 31 ans, n'a réussi à gagner que 5 matches sur le circuit depuis le début de l'année 2022 et a subi vendredi dernier sa sixième défaite au premier tour en s'inclinant 4-6, 7-5, 7-6 (7/3) contre l'Australien Jordan Thompson (ATP 78) au tournoi ATP Masters 1000 sur dur d'Indian Wells. Du coup, le N.1 belge va tenter de se relancer en Challenger cette semaine aux Etats-Unis.



Ayant besoin de matches - et surtout de victoires - David Goffin a ainsi choisi de profiter des dix jours de battement dont il dispose avant le tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Miami pour participer à l'Arizona Tennis Classic, tournoi Challenger sur dur à Phoenix, doté de 159.360 dollars. Le natif de Rocourt y retrouvera notamment le Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 41), le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 54), le jeune Italien Lorenzo Musetti (ATP 56) et les Français Benoît Paire (ATP 53), Arthur Rinderknech (ATP 57), Hugo Gaston (ATP 68) et Richard Gasquet (ATP 81). C'est la deuxième fois de sa carrière que David Goffin participera à l'Arizona Tennis Classic. En 2019, il y avait atteint les quarts de finale, s'inclinant en trois sets contre l'Italien Salvatore Caruso.