En pleine forme, Alison Van Uytvanck remporte son 2e titre sur gazon cette saison

Alison Van Uytvanck a remporté le tournoi WTA 125 de Gaiba, joué sur gazon et doté de 115.000 dollars, dimanche en Italie. La N.2 belge gagne ainsi son deuxième tournoi sur gazon cette saison après le tournoi ITF de Surbiton en Grande-Bretagne il y a deux semaines.

En finale, Van Uytvanck, 47e mondiale et tête de série N.1, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-3 contre l'Italienne Sara Errani, 213e mondiale et ancienne N.1 mondiale en 2012. La rencontre a duré 1 heure et 8 minutes.

La Grimbergeoise remporte ainsi le 8e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA, le premier cette saison. Il y a deux semaines, elle avait déjà remporté le tournoi sur gazon de Surbiton en Grande-Bretagne.