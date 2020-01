En une phrase, elle a convaincu sa maman: comment Jada a poussé Kim Clijsters à reprendre le tennis

Kim Clijsters va revenir sur le circuit. L'ancienne numéro une mondiale va retrouver les terrains en mars au Mexique. Abordant sa motivation, la Limbourgeoise a révélé que c'est sa fille, Jada, qui avait favorisé ce come-back.

L'annonce de son retour avait fait l'effet d'une bombe. Kim Clijsters, qui n'a plus joué un seul match de haut niveau depuis 7 ans, sera de retour sur le circuit féminin dès le mois de mars à Monterrey, au Mexique. Un retour fabuleux pour l'ancienne numéro une mondiale, qui rêve de retrouver son niveau.

Mais envisager un retour ne se fait pas en un claquement de doigts. La Belge a eu le temps de mûrir sa décision. Tout a visiblement débuté en Australie, l'année dernière. "J’ai disputé le tournoi des Légendes et j’ y ai pris du plaisir. Certains joueurs m’ont demandé de m’entraîner avec eux et j’ai également apprécié cela. Le fait d’être en Australie pour commenter a ramené la passion à la surface", a expliqué notre compatriote dans le journal The Age.

Elle a alors abordé la question d'un retour avec son mari, évoquant notamment l'âge de Roger Federer (39 ans) ou des soeurs Williams (39 et 38 ans). Mais c'est sa fille, Jada, qui a définitivement motivé Kim Clijsters à tenter cet improbable come-back. Une phrase lancée lors d'un match d'exhibition entre notre compatriote et Venus Williams. "Maman, tu as l’air d’avoir dix ans de plus qu’elle", a balancé sa fille, sans hésitation. "Je lui ai répondu ‘Vraiment? Merci Jada’ . Mais à partir ce moment, j’étais définitivement motivée pour revenir", a confié la Limbourgeoise.

Comme quoi, parfois, nos choix dépendent de tout petits événements !