European Open - Bailly n'a pas fait le poids face à Goffin pour ses débuts mais a "apprécié chaque minute"

(Belga) Gilles-Arnaud Bailly (ATP 1185) n'a pas réussi à réaliser un coup d'éclat au Lotto Arena mardi, s'inclinant au premier tour de l'European Open après un spectacle contre David Goffin (ATP 58) en trois sets (7-6 (9/7), 5-7 et 6-4). Le jeune espoir de 17 ans, qui oscillait entre déception et fierté en conférence de presse, a toutefois montré de quoi il était capable pour ses débuts dans un tableau principal ATP.

"C'était un match incroyable", a déclaré le joueur lors de la conférence de presse d'après-match. "C'était peut-être le meilleur de ma carrière. C'était très chaud, mais c'est le tennis. Je remarque que j'ai encore des lacunes, par exemple dans mon service, mais dans le jeu, je pense avoir bien rivalisé." Bailly, numéro deux mondial chez les juniors, a pu se montrer au public belge pour la première fois au plus haut niveau. "J'étais sur le terrain pendant plus de trois heures mais j'ai apprécié chaque minute. C'était une expérience formidable et un honneur de jouer contre David. Ce match me donne confiance pour l'avenir." (Belga)