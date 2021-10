European Open - Bergs seul Belge dans le tableau final, Sinner, Murray et Schwartzman en têtes d'affiche

(Belga) La 6e édition de l'European Open, le seul tournoi ATP organisé en Belgique, débutera lundi à la Lotto Arena d'Anvers.

Zizou Bergs (ATP 188) sera le seul Belge présent dans le tableau final de ce tournoi sur surface dure doté de 508.600 euros. Le joueur de 22 ans s'était révélé l'an dernier à Anvers, où il avait effectué ses débuts sur le circuit ATP, s'inclinant avec les honneurs au 2e tour face au Russe Karen Khachanov, alors 17e mondial, après avoir sorti l'Espagnol Albert Ramos Vinolas. Zizou Bergs, bénéficiaire d'une wild card, affrontera au 1er tour le Sud-Africain Lloyd Harris, 31e mondial et 7e tête de série. Michael Geerts (ATP 295) et Gauthier Onclin (ATP 524) ont été battus dimanche au 1er tour des qualifications. Pour rappel, David Goffin (ATP 30) a mis un terme à sa saison il y a quelques semaines. Le numéro 1 belge n'a jamais brillé à Anvers, où il avait atteint les demi-finales en 2016. L'année dernière, le Liégeois avait pris la porte d'entrée après une défaite face au modeste américain Marcos Giron. L'Italien Jannik Sinner (ATP 14) sera tête de série N.1 à Anvers. Dispensé de 1er tour, il débutera au 2e tour face à l'un de ses compatriotes, qui sera soit Lorenzo Musetti (ATP 62) soit Gianluca Mager (ATP 73). Vainqueur du tournoi en 2019, pour ce qui reste son dernier titre sur le circuit ATP, le Britannique Andy Murray sera une des autres têtes d'affiche du tournoi anversois. L'ancien N.1 mondial, aujourd'hui 121e face à l'ATP, débutera mardi face à l'Américain Frances Tiafoe (ATP 49) dans un duel dont le vainqueur retrouvera au 2e tour l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 15), tête de série N.2 et finaliste en 2016 et 2017 sur les bords de l'Escaut. Tenant du titre, le Français Ugo Humbert a déclaré forfait, tout comme le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 11), le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 28) et le Britannique Cameron Norrie (ATP 26), ces deux derniers étant encore à Indian Wells ce weekend. L'European Open marquera aussi le retour de Xavier Malisse sur le court. Le Courtraisien, âgé de 41 ans et retraité depuis 2013, disputera le double en compagnie de Lloyd Harris, dont il est devenu coach cette année. Deux autres paires belges seront en lice à Anvers: Sander Gillé/Joran Vliegen, têtes de série N.4, et Ruben Bemelmans/Kimmer Coppejans, qui ont reçu une invitation.