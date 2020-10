European Open - David Goffin, éliminé d'emblée, a connu "des hauts et des bas" tout au long du match

(Belga) David Goffin (ATP 14) a été éliminé dès son entrée en lice à l'European Open (dur/394.800 euros) jeudi. Le Liégeois, tête de série N.1, a été battu au deuxième tour (huitième de finale) par l'Américain Marcos Giron (ATP 94), issu des qualifications, en deux sets (6-3 et 7-5). "Il a joué son match du début à la fin, moi j'ai connu tout le temps des hauts et des bas", a résumé Goffin.

Goffin avait été testé positif au coronavirus plus tôt dans le mois et avait dû faire l'impasse sur le tournoi de Saint-Pétersbourg. Le Liégeois a reçu in extremis le feu vert pour participer au tournoi belge, mais n'était dès lors pas au mieux de sa forme. "J'ai besoin de plus de rencontres pour retrouver mon niveau", a reconnu le N.1 Belge. "C'était un peu difficile pour moi et je ne savais pas à l'avance à quoi m'attendre. Finalement, je n'ai pas trouvé cela trop mal, cela aurait pu être pire en ce qui concerne la forme. J'ai certes eu du mal au niveau du souffle après quelques coups, quelque chose qui ne se produit pas normalement. La contagion a joué son rôle. Je suis resté à l'arrêt deux semaines. En jouant plus, cela s'améliorera." Goffin doit en principe participer au tournoi de Vienne la semaine prochaine. "Mais avant, je vais me réunir avec mon staff médical et discuter de certaines choses. Après cela, nous prendrons une décision définitive concernant la participation." L'aventure de Zizou Bergs (ATP 528) a pris fin jeudi contre le Russe Karen Khachanov (ATP 17), vainqueur en trois sets (5-7, 6-4 et 6-4). Bergs avait créé l'exploit mardi en battant l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 45) pour son tout premier match sur le circuit ATP. "J'ai montré à moi-même que je peux jouer au niveau ATP", s'est réjoui Bergs. "C'est un boost énorme. Je suis très heureux de mes matchs ici. Je veux progresser étape par étape. Je dois me servir de cette expérience dans les plus petits tournois, car c'est à présent un travail mental important de jouer au tennis de cette manière. Même dans des tournois Futures contre le 800e joueur mondial, je dois pouvoir développer ce jeu." Contre Khachanov, Bergs a réussi a empocher le premier set avant de voir son adversaire prendre le dessus. "Cela s'est joué sur des détails. Des balles de moi juste dehors, des balles de lui juste à l'intérieur. Dans les moments cruciaux, il a montré qu'il avait plus d'expérience. Ce match, c'était un moment pour apprendre. Je dois continuer à m'entraîner dur." (Belga)