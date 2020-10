European Open - Gillé et Vliegen éliminés en demi-finales du double par Bopanna et Middelkoop

(Belga) Sander Gillé (ATP 43 en double) et Joran Vliegen (ATP 36 en double) n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale du double à l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, épreuve sur surface dure dotée de 394.800 euros. Samedi, dans une Lotto Arena sans spectateur, le duo belge, tête de série N.5, s'est incliné 4-6, 6-3, 10/8 face à l'Indien Rohan Bopanna (ATP 37 en double) et le Néerlandais Matwé Middelkoop (ATP 50 en double). La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

Dans le premier set, Gillé et Vliegen ont pris le service de leurs adversaires pour mener 3-4. Dans le jeu suivant, ils ont sauvé trois balles de break et ont ainsi filé vers le gain de la manche. Le deuxième set a tourné à l'avantage de Bopanna et Middelkoop, qui ont fait le break à 4-3 et ont conservé cet avantage. Un super jeu décisif était donc nécessaire. Le duo belge a mené 4/7, mais s'est fait remonter à 7/7. C'était le tournant du match. Bopanna et Middelkoop ont alors pris le dessus pour l'emporter 10/8. En finale, Bopanna et Middelkoop joueront contre John Peers et Michael Venus. L'Australien et le Néo-Zélandais, têtes de série N.2, se sont imposés en deux sets 6-3, 6-4 face à l'Espagnol Pablo Andujar et au Néerlandais Sander Arends. Gillé, 29 ans, et Vliegen, 27 ans, comptent trois titres ensemble sur le circuit ATP, tous trois remportés en 2019, à Bastad, Gstaad et Zhuhai. (Belga)