European Open - Goffin a dû se battre pour gagner contre Bailly: "C'était un pile ou face"

(Belga) David Goffin (ATP 58) s'est qualifié mardi pour le deuxième tour de l'European Open après un match particulièrement disputé contre Gilles-Arnaud Bailly (ATP 1185). "C'était un pile ou face, mais ça a tourné en ma faveur", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

Le Liégeois s'est imposé en trois sets (7-6 (9/7), 5-7, 6-4) en plus de trois heures à l'Antwerp Lotto Arena. "C'était un match difficile. Un vrai piège, mais heureusement je m'en suis sorti. Au final, c'est la victoire qui compte." Bailly a joué avec aisance et a impressionné Goffin. "Il a tout donné pendant trois heures, chapeau pour lui. Il a continué à se battre", a ajouté le joueur liégeois, qui se remet encore d'une grippe. "C'était difficile après ma maladie, j'avais un peu mal partout et je toussais souvent. J'espère que ça va s'améliorer peu à peu." Au prochain tour, David Goffin affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 19), troisième tête de série au premier tour. "Ce sera un match totalement différent, mais encore une fois, ce ne sera pas une mince affaire. Mais ça fait du bien de l'affronter avec déjà une victoire derrière moi." (Belga)