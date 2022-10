European Open - Michael Geerts regrette de "ne pas avoir pu offrir plus de résistance" dans le 2e set

(Belga) Michael Geerts (ATP 268) a été éliminé au premier tour de l'European Open, mercredi, après une défaite 6-4, 6-0 contre l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 132), ancien vainqueur en Grand Chelem. "Dommage que je n'aie pas pu offrir plus de résistance dans ce deuxième set", a réagi Geerts après le match.

Geerts a tenu la dragée haute à Thiem dans le premier set, ne cédant que dans le 10e et dernier jeu. "J'ai bien joué dans le premier set", a analysé le joueur belge. "Je savais que je pouvais le suivre dans les rallyes et qu'il y avait des possibilités. Je croyais en mes capacités, mais, malheureusement, j'ai quand même perdu ce set. Ce n'est pas la première fois que je perds un set de justesse ces derniers temps." "Dans le deuxième set, que j'ai perdu 6-0, tout m'a échappé", a poursuivi Geerts, qui débutait dans le tableau principal du simple d'un tournoi ATP. "Il a réussi quelques beaux points et a joué fort. J'ai tout fait pour renverser la vapeur, mais je n'ai pas réussi malheureusement. J'attendais plus du deuxième set, mais je vais conserver cette expérience pour l'avenir. C'était génial de jouer avec du public dans une salle pleine. Cela donne un goût supplémentaire." Thiem était lui heureux de sa victoire. "C'était un premier set difficile, il a défendu chèrement sa peau", a confié l'Autrichien. "Mais heureusement, j'ai pu faire la différence et gagner ce premier set. Dans le second, cela s'est passé beaucoup plus facilement pour moi. Je suis satisfait de cette victoire." (Belga)