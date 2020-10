European Open - Sander Gillé et Joran Vliegen affronteront Bopanna/Middelkoop en demi-finale du double

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen connaissent leurs adversaires en demi-finale du double de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers. La paire belge affrontera la paire indo-néerlandaise Rohan Bopanna et Matwe Middelkoop qui s'est imposée en trois sets 6-3, 4-6, 10/4 en 1h10 face à la paire australienne Alex de Minaur et Matt Reid vendredi.

Une heure après sa qualification pour les demi-finales, Alex de Minaur remontait sur le court central pour tenter de décrocher une nouvelle place dans le dernier carré, en double cette fois, avec son compatriote Matt Reid. La paire australienne connaissait un début de match difficile, laissant Bopanna et Middelkoop remporter les cinq premiers jeux. Les Australiens réagissaient en revenant à 5-3 mais la paire indo-néerlandaise remportait le premier set dans la foulée 6-3. Le deuxième set était plus équilibré et plus disputé. De Minaur et Reid parvenaient cependant à réaliser le break au moment idéal pour remporter le deuxième set 4-6 et arracher un super tiebreak, finalement remporté 10/4 par Bopanna et Middelkoop. L'Indien et le Néerlandais affronteront Sander Gille et Joran Vliegen samedi en demi-finale sur le court central. (Belga)