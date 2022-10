European Open - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au premier tour en double

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au premier tour du double de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et dote 648.130 euros, mercredi à la Lotto Arena.

Gillé et Vliegen se sont inclinés au super jeu décisif 3-6, 7-6 (7/5), 10/4 contre la paire tête de série N.2 composée de l'Indien Rohan Bopanna et le Néerlandais Matwe Middelkoop. La rencontre a duré 1 heure et 31 minutes. Mardi, Xavier Malisse, associé à l'Argentin Diego Schwartzman, s'était lui qualifié pour les quarts de finale après avoir battu le Sud-Africain Raven Klaasen et le Brésilien Marcelo Melo en deux sets 7-6 (7/4), 7-5. Ruben Bemelmans, sorti temporairement de sa retraite, et Alexander Blockx ont eux été éliminés au premier tour après une défaite 6-0, 6-2 contre le Monégasque Hugo Nys et le Polonais Jan Zielinski. (Belga)