European Open - Sebastien Korda a su "garder la tête froide" pour se hisser en finale

Sebastian Korda (ATP 36) va disputer sa deuxième finale de la saison, la deuxième de rang, à l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et doté 648.130 euros, après sa victoire contre l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 132) en demi-finale samedi à la Lotto Arena. "Je suis très heureux après un match difficile", a réagi l'Américain après la rencontre.

"Comme prévu, Thiem m'a mis en difficulté. Après avoir perdu le premier set, j'ai essayé de rester positif et de croire en moi", a confié Korda. "J'ai remporté le deuxième set et dans le jeu décisif du troisième set, je suis parvenu à garder la tête froide. Je suis très heureux d'avoir pu battre un joueur du calibre de Thiem et de me qualifier pour la finale." En finale, Korda défiera le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Canadien Felix Auger-Aliassime, 10e mondial et tête de série N.2, et le Français Richard Gasquet, 82e mondial et tombeur de David Goffin en quarts de finale vendredi. "Ce sont deux joueurs fantastiques. Je les connais un peu et je devrai être à mon meilleur niveau afin de pouvoir les battre. Ce sera de nouveau un match disputé et compliqué", a conclu le fils de Petr Korda, ancien N.2 mondial.