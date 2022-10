European Open - Yoshihito Nishioka rejoint Daniel Evans et Richard Gasquet en quarts de finale

(Belga) Yoshihito Nishioka s'est qualifié pour les quarts de finale de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et dote 648.130 euros, mercredi à la Lotto Arena.

Au deuxième tour, Nishioka, 39e mondial et tête de série N.8, s'est imposé en deux sets 6-1, 7-6 (7/3) contre l'Espagnol Jaume Munar, 55e mondial, en 1 heure et 42 minutes. En quarts de finale, le Japonais sera opposé au vainqueur du match entre le Russe Karen Khachanov, 18e mondial et tête de série N.4, et l'Amérciain Sebastian Korda, 38e mondial. Plus tôt mercredi, le Britannique Daniel Evans (ATP 26/N.5) et le Français Richard Gasquet (ATP 82) avaient déjà validé leur ticket pour les quarts de finale. (Belga)