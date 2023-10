Exploit du Japonais Mochizuki, qui sort la tête de série N.1 Taylor Fritz

Le Japonais Shintaro Mochizuki, 215e mondial, a réussi l'exploit jeudi, devant son public, de battre le N.10 mondial et tête de série N.1 du tournoi ATP 500 de Tokyo, l'Américain Taylor Fritz, en trois sets 0-6, 6-4, 7-6 (7/2).

Professionnel depuis 2019, Mochizuki, 20 ans, ne compte encore aucun titre sur le circuit principal, et n'a jamais été au-delà de la 192e place, en juillet dernier, après être parvenu à se qualifier pour son premier tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon (défaite en trois sets face à l'Américain Tommy Paul).

Dernier Japonais encore en lice, il est déjà assuré de faire un bon d'au moins 47 places à l'ATP et affrontera au prochain tour l'Australien Alexei Popyrin (41e) pour une place en demi-finale.

Dans le set décisif, les deux joueurs ont cédé une fois chacun leur mise en jeu, et ont dû s'en remettre à un tie-break au cours duquel Mochizuki a pris rapidement le large, concluant à la volée en un peu plus de deux heures (2h01).

Avec la défaite de Fritz et celles du Norvégien Casper Ruud (N.2) et de l'Allemand Alexander Zverev (N.3), les trois premières têtes de série du tournoi de Tokyo sont elles d'ores et déjà éliminées.