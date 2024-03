Exploit sans lendemain pour Gillé-Vliegen : "C'est le tournoi le plus relevé de l'année"

Sander Gillé (ATP 27) et Joran Vliegen (ATP 27) étaient un peu déçus, lundi, d'avoir échoué au deuxième tour du double du tournoi de tennis ATP Masters 1000 d'Indian Wells après leur exploit de la veille contre l'Indien Rohan Bopanna (ATP 1) et l'Australien Matthew Ebden (ATP 2). Dans le Stadium 5, les Limbourgeois ont subi la loi des Français Nicolas Mahut (ATP 38) et Edouard Roger-Vasselin (ATP 12) 6-4, 7-5.

"Ce ne fut pas un bon match", a confié Joran Vliegen à l'Agence BELGA. "Cela a été compliqué, sans doute parce que nous étions encore plein d'adrénaline après notre victoire de la veille. En outre, Mahut avait mal au coude et servait moins fort, ce qui nous a un peu déstabilisés. On pensait pouvoir se créer des occasions, mais nous avons raté plusieurs balles faciles. Et dans ces conditions, à ce niveau, on ne s'en sort pas. C'est dommage."

Ce n'était que la deuxième fois que Sander Gillé et Joran Vliegen disputaient ensemble le tournoi d'Indian Wells, où ils s'étaient déjà inclinés au deuxième tour en 2021. Et forts de cette victoire contre la meilleure paire du monde actuelle, lauréate de l'Open d'Australie, dimanche, ils quitteront tout de même le désert californien avec un bon sentiment.