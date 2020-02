Fed Cup: la Belgique et le Kazakhstan à égalité avant les trois derniers matchs ce samedi

La Belgique et le Kazakhstan sont à égalité, une victoire partout, après la première journée de leur match de qualification du groupe mondial de la Fed Cup de tennis, jouée vendredi à Courtrai. Ysaline Bonaventure (WTA 115) s'est inclinée en trois sets 3-6, 7-6 (7/2) et 6-2 contre Yulia Putintseva (WTA 34). Elise Mertens (WTA 19) avait donné le premier point à la Belgique en battant Zarina Diyas (WTA 63) 1-6, 6-2 et 6-1.



Les trois dernières rencontres devraient en principe opposer ce samedi à partir de 13h30 Elise Mertens à Yulia Putintseva puis Ysaline Bonaventure à Zarina Diyas et enfin, en double, Kirsten Flipkens/Greet Minnen à Anna Danilina/Yaroslava Shvedova. L'équipe qui remporte trois matchs remporte la rencontre. "Nous avons toujours tout entre nos mains" a estimé vendredi soir Johan Van Herck le capitaine de l'équipe belge. "Samedi, nous pouvons gagner trois fois, mais nous pouvons aussi perdre trois fois. Mais nous devons avoir confiance." Le pays vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour la phase finale de la Fed Cup qui réunira 12 nations du 14 au 19 avril à Budapest en Hongrie.