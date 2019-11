Federer bat sa bête noire Djokovic et va en demie du Masters

Le Suisse Roger Federer, N.3 mondial, est venu à bout de sa bête noire Novak Djokovic (6-4, 6-3) jeudi aux Masters de Londres et accompagnera l'Autrichien Dominic Thiem, samedi, en demi-finale, sa 16e dans cette épreuve.



Cette défaite élimine le Serbe, N.2 au classement ATP et qui ne pourra plus dépasser cette année Rafael Nadal, assuré de terminer N.1.



Federer a remonté le temps mardi dans une arène londonienne bondée et totalement acquise, comme très souvent.



Oublié le match raté et perdu le premier jour face à l'Autrichien Dominic Thiem, oubliés ses 38 ans, oubliées les statistiques défavorables: pour la première fois depuis quatre ans presque jour pour jour, Federer a levé les bras au terme d'un match contre "Djoko".



A l'époque, c'était déjà lors d'un match de poule aux Masters londoniens et il avait gagné 7-5, 6-2 avant de perdre 6-3, 6-4, quelques jours plus tard en finale. Le début d'une série de 5 défaites face au Serbe, dont la dernière était une finale incroyable en 5 sets à Wimbledon, conclue par un tie-break à 12-12 (3).



"Je m'étais rendu compte juste avant le match que je ne l'avais plus battu depuis mon opération au genou, mais je sentais que j'allais avoir ma chance. Ce n'était pas comme si je devais exorciser un fantôme ou quelque chose du genre. J'avais dépassé ça depuis longtemps", a pourtant assuré Federer.



"Meilleur dans tous les aspects"



Jeudi, il n'a pas laissé filer l'occasion de prendre le meilleur sur un Djokovic qui a paru émoussé par son combat perdu mardi (6-7, 6-3, 7-6) en 2 h 46 contre Thiem, l'autre qualifié du groupe "Björn Borg".



"Il a été le meilleur joueur (des deux) dans tous les aspects et il a complètement mérité sa victoire. Il a très bien servi, il bougeait bien, retournait bien, il a tout bien fait", a déclaré Djokovic, admiratif.



Il faut dire que ses statistiques au premier set donnent le tournis: 86% de premières balles, 8 aces, et seulement 3 points laissés en chemin, Federer était injouable sur son service.



Agressif, précis, prenant constamment l'initiative, il a adopté la même tactique qui avait souri à Thiem face à un Serbe une nouvelle fois trop attentiste en début de match.



"Dès le début du match, j'ai eu la dangereuse impression qu'il n'allait pas jouer un excellent tennis. Mais il est tellement bon pour trouver un moyen de vous faire mal jouer et arriver à repartir quand même avec la victoire de soirs comme celui-ci...", a commenté le Suisse.



Après deux engagements, Djokovic a d'ailleurs voulu changer de tactique, mais il était déjà trop tard, puisqu'il avait perdu son service à 1-1 sur un jeu blanc, avec notamment deux doubles fautes.



S'il s'est montré ensuite plus agressif, le Suisse a enchaîné trois jeux blancs derrière pour conclure la manche sur un ace (6-4).



Berrettini dans l'histoire



Moins en réussite ensuite, Federer a repoussé les assauts de son rival en début de second set, sauvant une balle de break à 1-2.



Sur le jeu suivant, il a pris le service de Djokovic pour ne plus lâcher prise, remportant même les deux derniers jeux sans concéder le moindre point.



Un peu plus tôt dans la journée, Matteo Berrettini (N.8), déjà éliminé, a écrit une petite page d'histoire du tennis italien en battant Thiem 7-6 (3), 6-3.



Il devient le premier Italien à ne pas rentrer bredouille d'un Masters, contrairement à Corrado Barazzutti en 1978 ou Adriano Panatta avant lui, en 1975.



"J'ai quand même essayé de gagner ce match à 100%", a reconnu Thiem, assuré avant de jouer de finir premier de son groupe, "mais je savais dans ma tête que je devais faire attention pour samedi (jour de la demie). Il n'aurait pas été très malin d'avoir un autre match de trois heures aujourd'hui".



Dans le tournoi de double, la paire tête de série N.2 composée du Polonais Lukasz Kubot et du Brésilien Marcelo Melo a arraché son ticket pour les demi-finales des mains de la paire N.4 américano-britannique Rajeev Ram/Joe Salisbury 6-7 (5/7), 6-4, 10-7, alors que le Croate Ivan Dodig et le Slovaque Filip Polasek (N.8) ont remporté une victoire pour l'honneur 7-6 (4), 6-4 contre le Sud-Africain Raven Klaasen et le Néo-Zélandais Michael Venus (N.5), déjà qualifiés.