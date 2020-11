Feliciano Lopez sur la route de Rafael Nadal pour une 1000e victoire en carrière

(Belga) Un duel contre son compatriote Feliciano Lopez, 64e mondial et toujours compliqué à manœuvrer sur surface rapide. Voilà ce qui attend Rafael Nadal (ATP 2) au 2e tour du Masters de 1000 de Paris-Bercy. Un succès permettrait au Majorquin de décrocher une 1000e victoire sur le circuit ATP.

Lundi en début de programme, Lopez a pris la mesure du Serbe Filip Krajinovic (ATP 30) en deux sets, 7-6 (13/11), 6-1. Le gaucher de 39 ans a battu quatre fois Nadal en 13 oppositions. Il a d'ailleurs remporté les deux derniers duels, qui remontent malgré tout à 2014 et 2015, chaque fois sur dur. Les deux hommes se connaissent sur le bout des doigts, eux qui ont remporté ensemble cinq Coupe Davis avec l'Espagne (2004, 2008, 2009, 2011, 2019). Nadal, récent vainqueur de Roland-Garros pour la 13e fois de sa carrière, son 20e Grand Chelem, est à la recherche de son premier titre à Paris, le second sur dur en salle après celui acquis à Madrid en 2005. Un succès dans la capitale française lui permettrait aussi de rejoindre Novak Djokovic avec 36 sacres en Masters 1000. Le Serbe, tenant du titre et cinq fois lauréat à Bercy, n'est d'ailleurs pas présent cette semaine. (Belga)