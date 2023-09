"Feu vert" pour Zizou Bergs, qui espère jouer à Anvers après sa blessure au poignet

Bergs s'était blessé au ligament du poignet gauche au mois de juillet dernier, lors du Challenger de Zug en Suisse. Il avait alors décidé, après concertation avec un spécialiste, de ne pas effectuer d'opération et de continuer à jouer, sans utiliser son revers à deux mains. Il a depuis été éliminé au 1er tour des qualifications de l'US Open, au 2e tour du Challenger de Rennes, au 1er tour de l'ATP 250 de Chengdu et au 1er tour qualificatif de l'ATP 250 d'Astana. Au classement mondial, le joueur de 24 ans, qui était 112e en février, occupe le 181e rang.

Zizou Bergs a expliqué la décision de continuer à jouer malgré sa blessure, "due simplement à l'idée que cela ferait de moi un meilleur joueur. Jouer avec un handicap m'a mis dans beaucoup de situations difficiles, mobilisant plus de qualités et me mettant encore plus au défi mentalement."