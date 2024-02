FFT: une présidence en pleine turbulences

"Les gens se rendent enfin compte. On nous avait vendu le sauveur du tennis français après (Bernard) Giudicelli (prédécesseur de Moretton, ndlr), on est pas loin d'avoir un fossoyeur", lâche un ancien cadre de la FFT sous couvert d'anonymat. La charge est violente. Mais elle n'est pas esseulée.

"Omnipotent", "autocratique", "clivant"... La récente expression du mal-être de salariés et bénévoles au sein de la Fédération française de tennis (FFT) s'accompagne d'une critique virulente en coulisses de la méthode Gilles Moretton, arrivé il y a trois ans, et qui doit désormais faire face à une opposition naissante.

Sollicité par l'AFP, Gilles Moretton n'a pas souhaité répondre.

Depuis plusieurs semaines, les révélations successives de courriers dénonçant pêle-mêle le chaos social, l'opacité qui règnerait au sein de la FFT, et plus globalement d'un management autoritaire et défaillant, a alourdi le climat au sein de la maison, alors que les élections se profilent en fin d'année (14 décembre).

- "Fusible idéal" -