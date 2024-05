Fin de carrière pour la Française Alizé Cornet, éliminée au 1er tour

L'heure de la retraite a donc sonné pour la Niçoise de 34 ans, qui avait fait du rendez-vous parisien son tout dernier tournoi. Outre six titres en simple (et trois en double) à son palmarès, et une Fed Cup en 2019, elle détient le record du nombre de Grands Chelems joués d'affilée (69), une série débutée à l'Open d'Australie en 2007. Au total, elle aura disputé 72 tournois majeurs depuis ses débuts à Roland-Garros en 2005.

Elle a aussi disputé pas moins de 20 tournois du Roland-Garros, 4 Jeux Olympiques, atteint le 11e rang mondial en 2009, battu à quatre reprises la N.1 mondiale, dont Serena Williams par trois fois, et 25 victoires contre une joueuse du top 10.