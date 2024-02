Fin de parcours d'Elise Mertens au 2e tour du simple

Le parcours d'Elise Mertens en simple au tournoi WTA 1000 de Doha s'est achevé au 2e tour mardi dans la capitale qatarie. La N.1 belge, 25e mondiale, s'est heurtée à l'Américaine Emma Navarro 23e mondiale et 16e tête de série de cette épreuve sur surface dure qui offre 3.211.715 dollars de prix. La New-Yorkaise de 22 ans s'est imposée en deux manches 6-3, 6-1, et à peine 1 heure et 3 minutes de jeu.

Il s'agissait de retrouvailles. Il y a tout juste un mois, elles avaient disputé la finale du WTA 250 de Hobart en Tasmanie (Australie). Navarro s'était imposée difficilement 6-1, 4-6, 7-5.

Ancienne finaliste chez les juniors à Roland-Garros (2019), Navarro a d'emblée pris de vitesse la Limbourgeoise, le marquoir affichant rapidement 3-0 et bientôt 6-1 en sa faveur après 25 minutes. Elise Mertens tenta de mieux résister dans le second set mais ne put éviter la perte d'un troisième jeu de service (2-1). Elle obtint ses premières balle de break à 3-2 et convertit pour égaliser à 3-3. Ce sursaut fut de courte durée. Dès le jeu suivant, la lauréate du tournoi de Hobart cette année s'est emparée du service de la Belge, un break qu'elle confirma (5-3) avant de conclure sur un 5e break et d'empocher son billet pour les huitièmes de finale.