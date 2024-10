Fin de série pour Aryna Sabalenka éliminée par Karolina Muchova en quarts

Muchova, finaliste à Roland-Garros en 2023 et demi-finaliste du dernier US Open, s'est imposée en trois manches 7-6 (7/5), 2-6, 6-4. La rencontre s'est achevée après 2 heures et 46 minutes de jeu.

La Tchèque de 28 ans, qui compte qu'un titre en carrière à Séoul en 2019, rencontrera en demi-finales la championne olympique de Paris Qinwen Zheng, 5e tête de série et 7e mondiale. La Chinoise a éliminé la jeune Russe de 17 ans Mirra Andreeva (WTA 22/N.17) en trois manches et 2h32 de jeu: 5-7, 6-0, 6-4.