Finaliste du BW Open, Borna Coric bat Rune sur abandon et va en finale contre Bublik

Borna Coric (N.4), 37e mondial (ancien numéro 12 à l'ATP), dominait Holger Rune 6-3, 4-1 avant de voir le Danois de 20 ans abandonner, et affrontera le Kazakh Alexander Bublik (N.2), 27e mondial, en finale dimanche.

Alexander Bublik, 26 ans, avait écarté plus tôt dans la journée le Canadien Felix Auger-Aliassime (N.3), 30e mondial, en trois sets: 4-6, 6-4 et 6-4. Le Kazakh jouera dimanche la 10e finale de sa carrière, et visera un 4e titre, un 2e à Montpellier après sa victoire en 2022. L'année dernière, il avait remporté les tournois d'Anvers et de Halle.