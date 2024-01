Finaliste l'an dernier, Elena Rybakina est éliminée au deuxième tour

Troisième mondiale et finaliste en 2023, la Kazakhe Elena Rybakina a été éliminée au deuxième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, après sa défaite contre la Russe Anna Blinkova (WTA 57) jeudi à Melbourne.

Blinkova, 25 ans, a transformé sa dixième balle de match pour s'imposer au bout d'un jeu décisif interminable dans le troisième set: 6-4, 4-6, 7-6 (22/20). La rencontre a duré 2 heures et 46 minutes et le tie-break s'est prolongé 32 minutes. Avec 42 points, c'est le plus long jeu décisif dans un tournoi du Grand Chelem côté féminin.

Malgré ses six balles de match dans le jeu décisif, Rybakina voit son parcours s'arrêter au deuxième tour après avoir atteint la finale l'année dernière. Elle avait remporté le tournoi WTA 500 de Brisbane en début d'année.