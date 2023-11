Forfait en double, Coppejans renonce aussi au tournoi de Drummondville

Coppejans, 186e joueur mondial, effectuait son retour après une blessure à un muscle intercostal survenue au tournoi ATP 250 d'Astana fin septembre. Eliminé en simple lundi, par le Canadien Liam Draxl, il devait faire équipe, en double, avec le Britannique Ryan Peniston et être opposé à Zizou Bergs et au Canadien Gabriel Diallo. "Depuis que je suis rétabli de ma blessure précédente, je n'ai pas pu passer assez de temps sur le court en raison d'une douleur à mon coude", a expliqué Coppejans sur Instagram. "J'ai essayé de jouer malgré tout, mais la situation ne s'améliore pas. Je rentre à la maison aujourd'hui pour tout faire vérifier et voir si je suis encore en mesure de jouer cette saison"

Après le forfait de Coppejans et Peniston, Bergs et Diallo affronteront le Norvégien Viktor Durasovic et l'Espagnol David Jorda Sanchis pour obtenir leur place en quarts de finale.