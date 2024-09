Francisco Cerundolo et Thanasi Kokkinakis intègrent l'équipe Monde

L'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 31) et l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 78) ont été appelés par le capitaine John McEnroe pour remplacer l'Australien Alex de Minaur (ATP 11) et l'Américain Tommy Paul (ATP 13) au sein de l'équipe Monde pour la Laver Cup, ont communiqué les organisateurs jeudi.

De Minaur et Paul ont déclaré forfait à cause d'une blessure. Cerundolo et Kokkinakis rejoindront donc les Américains Taylor Fritz (ATP 7), Frances Tiafoe (ATP 16) et Ben Shelton (ATP 17) et le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 22) pour la Laver Cup, prévue du 20 au 22 septembre à Berlin.

L'Europe, menée par Björn Borg, pourra compter sur les Espagnols Carlos Alcaraz (ATP 3) et Rafael Nadal (ATP 154), l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2), le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), le Norvégien Casper Ruud (ATP 9) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 12).