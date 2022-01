Gaël Monfils bat Miomir Kecmanovic en trois sets et file en quarts de l'Open d'Australie

(Belga) Gaël Monfils, 20e mondial, a validé son ticket pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. Le Français, tête de série N.16, a écarté en trois manches le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 77) sur le score de 7-5, 7-6 (4), 6-3.

Le Parisien de 35 ans a émergé d'un match serré. En effet, le Serbe, qui n'avait jamais atteint le 3e tour en Grand Chelem, a hérité de plusieurs occasions, et ce dans chaque set. Mais "la Monf" a su trouver les ressources physiques et mentales pour prendre le dessus, gérant parfaitement les points importants. Après 2h35 de jeu, Monfils s'est imposé grâce à un dernier retour gagnant. Un an après son élimination au premier tour et sa sortie en pleurs, le Français rejoint donc les quarts de finale sans perdre le moindre set et égale sa meilleure performance à Melbourne Park, qui remonte à 2016. C'est le 10e quart de finale de sa carrière en Grand Chelem. Il y défiera l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 21/N.19) ou l'Italien Matteo Berrettini (ATP 7/N.7). (Belga)