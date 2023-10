Gaël Monfils remporte son douzième titre ATP, à 37 ans, aux dépens de Pavel Kotov

Gaël Monfils, classé 140e mondial et âgé de 37 ans, a remporté le douzième titre de sa carrière sur l'ATP 250 de Stockholm, joué sur surface dure et doté de 673.630 euros, dimanche. En finale, le vétéran français s'est imposé contre le qualifié russe Pavel Kotov (ATP 109), 4-6, 7-6 (8/6), 6-3 après plus de deux heures et demie de match (2h38).