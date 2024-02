Gauthier Onclin battu au 1er tour, Raphaël Collignon rejoint le tableau final

Gauthier Onclin, 253e mondial, a été éliminé en trois sets 7-6 (7/5), 6-7 (5/7) et 6-3 par le Taïwanais Tung-Lin Wu (ATP 242) au premier tour du tournoi Challenger 100 de Pune, joué sur surface dure et d'une dotation de 133.250 dollars, lundi en Inde. La rencontre a duré 2 heures et 54 minutes.