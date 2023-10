Gauthier Onclin battu au 2e tour des qualifications "à cause d'un mauvais début de match"

Le jeune Liégeois, 22 ans, regrettait sa mauvaise entame de match qui a conditionné la suite de la partie. "J'ai très mal commencé la partie et j'ai perdu toutes mes chances", a analysé Gauthier Onclin battu 6-4, 6-2 par le Français de 20 ans, Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226) qui avait remplacé Kimmer Coppejans forfait.

"Je ne me sentais pas au mieux. J'ai mieux joué ensuite, mais ce n'était pas mon jour", a commenté encore Gauthier Onclin mené rapidement 3-0 et même s'il est revenu à 4 partout dans la première manche. "Je manque sans doute de rythme de match. Je n'ai pas beaucoup joué ces dernières semaines. J'ai été malade aussi et je ne me suis pas bien entraîné. Cela fait un moment que je n'ai pas enchaîné deux matches de suite. J'espère que cela va vite changer. J'avais un bon sentiment jusqu'à Wimbledon (mi-juin), mais ensuite la succession des matches a commencé à peser et les choses ont été moins bien. Ce tournoi à Anvers, c'est une belle expérience. Je peux retenir de belles choses de mon premier tour contre Maxime Cressy (108e mondial) et j'aurais bien voulu continuer. C'est dommage, mais je ne peux plus rien y changer."