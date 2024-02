Gérald Moretti n'est plus le coach de Yanina Wickmayer: "Quel voyage!"

Gérald Moretti n'est plus le coach de Yanina Wickmayer (WTA 83). C'est le Bruxellois, 31 ans, qui a annoncé lui-même la nouvelle samedi par le biais de son compte Instagram.

"Comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai décidé d'arrêter la collaboration avec Yanina", a-t-il écrit. "Je tiens à la remercier pour tout! Plus d'un an avec des résultats étonnants, quel voyage! Je garderai les bons souvenirs que nous avons eus ensemble et je souhaite à l'équipe Wickmayer tout le meilleur pour cette saison".

Cela faisait un peu moins de deux ans que Gérald Moretti travaillait avec Yanina Wickmayer, qui avait entamé une deuxième carrière après avoir donné naissance à une fille en avril 2021. Il avait débuté comme sparring-partner, avant de devenir coach et d'accompagner l'Anversoise, 34 ans, dans un parcours magnifique qui l'a vue grappiller 250 places au classement WTA en 2023 et effectuer son grand retour dans le Top 100.