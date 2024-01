Gérard, en demi-finale : "J'affiche un bel état d'esprit depuis le début de ce tournoi"

"Ce fut un match moins abouti que celui de la veille", a-t-il confié après sa victoire. "Au premier set, je joue très juste, j'ai fait ce qu'il faut contre un adversaire qui manque de rythme car il revient de blessure. Mais ensuite, je commence à me tendre. Mes frappes partent moins, je bouge moins bien également. Et il en profite. Heureusement, j'ai réussi à serrer le jeu au bon moment (Spaargaren a servi pour égaliser à un set partout, ndlr). Je suis resté calme et j'avais confiance dans le tie-break après en avoir remporté deux au premier tour."

C'est la sixième fois de sa carrière que Joachim Gérard se hisse dans le dernier carré à l'Open d'Australie. Pour une place en finale, le N.1 belge retrouvera de l'autre côté du filet ni plus ni moins que le N.1 mondial, le Britannique Alfie Hewett (ITF 1), 26 ans, tenant du titre et lauréat du dernier US Open.