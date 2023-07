Gérard, qui défie le N.2 mondial : "Le gazon est une surface plus avantageuse pour moi"

"Ce n'est évidemment pas un tirage facile", a-t-il confié à Belga. "Alfie, c'est du costaud. Maintenant, encore une fois, si je veux gagner un tournoi, je dois battre les meilleurs. Je serai forcément l'outsider, car je n'ai plus remporté de Grand Chelem depuis deux ans. Maintenant, tout le monde sait que j'en suis capable et que le gazon est une surface plus avantageuse pour moi avec mes frappes puissantes et moins liftées que celles des autres."

"Il faudra tout bien faire contre lui, car il est très complet et très combatif", a-t-il poursuivi. "Et il a montré plus de choses que moi ces derniers temps. Il a été beaucoup plus constant. Au Queen's, j'avais été un peu plus solide que lui dans les moments importants, même si j'avais aussi fait quelques conneries (sic). Je devrai m'appuyer sur mes points forts, comme mon service et mon jeu vers l'avant, pour parvenir à le dépasser, mais surtout être là du début à la fin. Il peut parfois moins bien servir ou commettre quelques fautes côté revers, mais il ne va jamais lâcher. On verra. Je vais en tout cas faire le maximum."