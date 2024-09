Gillé, après la victoire en double contre le Brésil : "Je crains que cela ne suffise pas"

Sander Gillé (ATP 32) et Joran Vliegen (ATP 32) étaient partagés entre deux sentiments, samedi soir à Bologne, après avoir remporté le double 6-3, 3-6, 6-4 contre Rafael Matos (ATP 35) et Felipe Meligeni Alves (ATP 613). Les Limbourgeois étaient satisfaits d'avoir fait le boulot, mais déçus d'avoir vu la Belgique s'incliner 2-1 contre le Brésil, une défaite qui pourrait coûter la qualification pour le Final 8 de la Coupe Davis.

"Je dirais que nous avons bien servi dans l'ensemble et dans le dernier jeu, nous avons enfin réussi à mettre des retours", a confié Sander Gillé à même le court. "C'est ce qui a fait la différence. Nous sommes très heureux de notre victoire et d'avoir ramené un point, mais j'ai peur que cela ne suffise pas. C'est un peu une déception. Je trouve que notre équipe mérite nettement plus que cela. Nous nous sommes battus toute la semaine. Zizou a incroyablement bien joué, les rookies ont répondu à l'attente. Ils ont fait de leur mieux pour leur baptême du feu. Joran et moi avons gagné deux matches sur trois. C'est vraiment dommage. Mais bon, prenons le positif et tâchons de construire là-dessus."

Sander Gillé et Joran Vliegen devaient gagner ce double pour permettre à la Belgique de garder un mince espoir.

"Il y avait beaucoup de pression, mais le fait de jouer régulièrement ensemble dans de telles conditions sur le circuit aide", a ajouté Joran Vliegen. "Ce match est simplement une expérience supplémentaire que nous emportons avec nous pour la suite. La Coupe Davis est vraiment spéciale. Ce n'est pas quelque chose que l'on vit chaque semaine, avec un tel public et le fait d'avoir toute une équipe derrière nous. C'est bien d'avoir réussi à gérer cette pression aujourd'hui et d'être parvenus à remporter ce point".