Gillé et Vliegen éliminés au premier tour du double

Sander Gillé (ATP 26 en double) et Joran Vliegen (ATP 26 en double) ont été éliminés au premier tour du double de l'Open d'Australie de tennis, mardi, à Melbourne. Le duo belge, tête de série N.15 de ce premier Grand Chelem de la saison, s'est incliné 6-4, 7-5 face à la paire formée par le Tchèque Tomas Machac (non classé en double) et le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 625 en double). La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes.