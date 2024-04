Gillé et Vliegen en demi-finale: "Cela signifie que nous avons bien fait nos devoirs"

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 29 en double) avaient le sourire après s'être qualifiés pour les demi-finales du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Monte-Carlo; vendredi. Les Limbourgeois ont écarté les Allemands Kevin Krawietz, double vainqueur de Roland-Garros, et Tim Puetz, 13e mondiaux et têtes de série N.6, 7-5, 6-4 après 1h25 de jeu.