Gillé et Vliegen gagnent le double et donnent l'avantage aux Belges

La Belgique mène 2 victoires à 1 face à l'Ouzbékistan après le succès de Sander Gillé et Joran Vliegen dans le double lors de la 3e rencontre de ce duel du premier tour du Groupe mondial I de la Coupe Davis de tennis, dimanche, à Hasselt.

Gillé (ATP 20 en double) et Vliegen (ATP 21) ont dominé Sergey Fomin (ATP 347) et Maxim Shin (ATP 778) en deux manches 6-1, 3-6, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes.

Le duo belge dominait la première manche en prenant les deux premiers services de leurs adversaires. Dans le deuxième set, Gillé et Vliegen ne parvenaient pas à refaire leur retard après avoir cédé leur mise en jeu (0-2). Dans le troisième set, les deux Belges faisaient le break dès le deuxième jeu et filaient vers la victoire.