Gillé et Vliegen n'accèdent pas aux quarts de finale, battus par un duo français

Après avoir battu la meilleure paire mondiale au premier tour, Sander Gillé et Joran Vliegen n'ont pas réussi à continuer de surfer sur la vague du succès au deuxième tour du double du tournoi de tennis ATP Masters 1000 d'Indian Wells.

Les Limbourgeois qui partagent la 27e place mondiale en double ont été battus par les Français Nicolas Mahut (ATP 38 en double) et Edouard Roger-Vasselin (ATP 12 en double) lundi dans le désert californien (4-6;5-7) en une heure et 42 minutes de jeu.

En quarts de finale (3e tour) du tournoi disputé sur surface dure et doté de 9.495.555 dollars, Mahut/Roger-Vasselin trouveront de l'autre côté du filet les Italiens Jannik Sinner (le 3e mondial en simple, 577e en double) et Lorenzo Sonego (ATP 55, 177e en double) ou la paire de spécialistes formée de l'Espagnol Marcel Granollers, 11e mondial en double, et de l'Argentin Horacio Zeballos, 10e mondial en double. Elle est classée 5e tête de série.